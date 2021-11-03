В Узбекистан из Таджикистана в грузовике с двойным дном пытались ввезти 156 кг наркотиков

CentralAsia (UZ) - На приграничном таможенном посту «Ойбек», расположенном на границе Узбекистана с Таджикистаном, задержана крупная партия гашиша, опия и героина. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Узбекистана.

Как отметили в ведомстве, сотрудников Ташкентского областного таможенного управления насторожила фура, везущая в Россию транзитом через Узбекистан 21 тонну винограда. Информационная система, анализирующая регистрационные номерные знаки автотранспортных средств, сообщила, что грузовое автотранспортное средство въехало в Узбекистан впервые. Фура была отправлена на таможенный контроль с помощью инспекционно-досмотрового комплекса, и под напольным покрытием таможенники обнаружили еще один слой, вызвавший их подозрения.

Под особым сопровождением оперативных подразделений фура была доставлена на таможенный пост «Янгиюль». Здесь из нее выгрузили виноград, а напольное покрытие вскрыли. В операции участвовали сотрудники приграничного таможенного поста «Ойбек» Ташкентского областного таможенного управления, оперативные подразделения Государственного таможенного комитета во взаимодействии с Пограничными войсками Службы государственной безопасности.

Внизу были обнаружены потайные отсеки, в которых хранилась 141 полиэтиленовая емкость. Свободное пространство между ними было заполнено строительной пеной.

Емкости содержали около 156 килограммов наркотических средств: 149,76 килограмма гашиша, 4,44 килограмма опия и 1,52 килограмма героина.

Фуру стоимостью в 1 миллиард 80 миллионов сумов ($170 тыс.) и виноград общим весом 20,8 тонны признали орудием и средством совершения преступления и изъяли на временное хранение. Таможенными органами возбуждено уголовное дело.