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Новый премьер-министр Японии будет тесно сотрудничать с президентом У. Хурэлсухом

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с Президентом Монголии У. Хурэлсухом, который принимает участие во Всемирном саммите по изменению климата.

Президент У. Хурэлсух поздравил его с назначением Премьер-министром Японии. Фумио Кисида также поздравил У. Хурэлсуха с избранием на пост президента Монголии.

Премьер-министр подтвердил тесное сотрудничество с Президентом У. Хурэлсухом в расширении и развитии монголо-японских отношений и сотрудничества.

Японский парламент в понедельник, 4 октября, избрал нового премьер-министра страны. Им стал председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

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