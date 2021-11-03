На строительство массивов «Новый Узбекистан» направят почти $1,4 млрд

CentralAsia (UZ) - Массивы «Новый Узбекистан» будут построены во всех регионах страны. Об этом было объявлено 2 ноября во время видеоконференции под председательством президента Шавката Мирзиеева, на которой обсуждались меры по обеспечению жильем и расширению зеленых насаждений.

По сообщению пресс-службы президента, предусматривается, что более 250 тысяч семей будут обеспечены жильем, которое будет построено в ближайшие пять лет в этих массивах.

На встрече Ш. Мирзиеев подчеркнул, что массивы «Новый Узбекистан» должны строиться по принципу комплексного развития.

По его словам, в каждом районе одновременно будут строиться промышленные объекты, объекты обслуживания и социальная инфраструктура. Подчеркнув, что здесь люди будут иметь и дома, и работу, президент сказал, что в следующем году в Республике Каракалпакстан и областях планируется построить 40 таких современных районов.

Подчеркивая важность открытого конкурса за новые массивы, Ш. Мирзиеев поручил Министерству строительства совместно с главами областей определить земельные участки в каждом районе и разработать их генеральные планы.

На встрече было отмечено, что в следующем году на строительство массивов «Новый Узбекистан» будет направлено 15 трлн. сумов (около $1,4 млрд), которые будут направлены в банки для ипотечного кредитования, а строительство будет осуществляться за счет средств инвесторов.

Подчеркнув важность поддержки малообеспеченных семей, предоставления им субсидий на первоначальный взнос и выплаты по процентам, президент сообщил, что в следующем году государство купит тысячу домов для малообеспеченных семей и одиноких женщин в новых микрорайонах, на что авансом в строительные компании будет перечислено 220 млрд сумов ($20,5 млн.).

На встрече было отмечено, что средняя стоимость квадратного метра жилья в Узбекистане сегодня составляет 4,5 миллиона сумов ($420). С этой целью ежегодно из бюджета будет выделяться 1 трлн. сумов ($93 млн.) на обеспечение новых территорий внутренней и внешней инфраструктурой.