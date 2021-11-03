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В Монголии за сутки выявлен 1434 случай COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлен 1 434 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 363 960.

Из них 1 043 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 390 случая были выявлены в регионах стран один завозный случай, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 7 014 пациентов находятся в легком, 6 175 — в тяжелом, 1 815 — в критическом и 295 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 12 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 694.

Коронавирус в Монголии
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