В некоторых регионах Узбекистана сборщикам хлопка будут выплачивать бонусы

CentralAsia (UZ) - В некоторых регионах Узбекистана будут доплачивать в качестве надбавок 230 сумов к текущему тарифу. Об этом сообщается в постановлении правительства «О дополнительных мерах по финансированию работ по сбору урожая хлопка-сырца в 2021 году».

Согласно документу, будут заключены гражданско-правовые договоры по сезонному приему на работу руководителей хлопчатобумажных кластеров и фермерских хозяйств и отрядов сбора урожая, состоящих из безработного и временно не занятого населения.

Чтобы привлечь как можно больше сборщиков хлопка будут доплачиваться дополнительные денежные средства в качестве надбавки. Для сельской техники и её запчастей, которая будет привезена из-за рубежа будет отменен таможенный налог. Правительство уже приняло постановление, что за каждый килограмм хлопка, который был добыт вручную будут выплачивать 230 сумов ($0,02),- говорится в сообщении.