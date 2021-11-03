ООН в Монголии участвует в разработке новых рамок стратегического сотрудничества на 2023-2027 гг

CentralAsia (MNG) - 2 ноября ООН Монголия и правительство Монголии предложили всем партнерам по развитию совместно разработать свое совместное видение развития и приоритеты на следующие пять лет стратегического сотрудничества в области устойчивого развития. Это мероприятие заложит основу для разработки Рамок сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (UNSDCF) на период с 2023 по 2027 год для Монголии.

UNSDCF является центральным элементом реформы системы развития ООН, инициированной Генеральным секретарем ООН в 2018 году. Рамки сотрудничества будут представлять собой коллективное предложение системы развития ООН, в том числе постоянных и нерезидентных агентств ООН, для поддержки Монголии в решении ключевых приоритетов и пробелы в достижении Целей устойчивого развития.

В своем вступительном слове Постоянный координатор ООН г-н Тапан Мишра подчеркнул, что новые рамки сотрудничества ООН в Монголии с Монголией должны быть согласованы с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, международными обязательствами Монголии, а также с приоритетами развития Монголии в рамках «Видения 2050».

Он также подчеркнул, что в новых рамках сотрудничества делается упор на «сотрудничество в целях развития» с правительством и партнерами, а не на «помощь в целях развития».

Г-н Н. Анхбаяр, государственный секретарь Министерства иностранных дел, подчеркнул, что это критический год, поскольку Монголия отмечает 60-летие своего членства в Организации Объединенных Наций, и отметил, что правительство приветствует реформу системы ООН и ее новую стратегию для Монголия, цель которой — добиться ощутимых результатов в области развития для народа Монголии.

Г-жа С. Сузанна, руководитель отдела политики и планирования развития Национального агентства развития, отметила, что Монголия привержена устойчивости и непрерывности политики развития и нуждается в улучшении координации между различными политическими документами, связанными с развитием, которые существуют в Монголии. Она также подчеркнула, что для реализации политики развития в Монголии необходимы новые и инновационные финансовые механизмы.

Чтобы создать общее видение для Монголии, ООН Монголия консультируется со всеми партнерами, начиная от всех секторов правительства и заканчивая частным сектором, гражданским обществом и научными кругами. Это коллективное видение поддержит стратегические приоритеты ООН в Монголии для следующих рамок сотрудничества, чтобы вывести Монголию на устойчивый, эластичный и инклюзивный путь.

Семинар UNSDCF по видению и определению приоритетов организуется совместно с Министерством иностранных дел и Национальным агентством развития. Семинар продлится до 4 ноября 2021 года.

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