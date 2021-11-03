Правозащитники призвали международное сообщество обратить внимание на права человека в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала ООН и международное сообщество обратить внимание властей Таджикистана на плачевную ситуацию с правами человека в этой центральноазиатской стране.

Властям Таджикистана предстоит 4 ноября выступить с докладом о ситуации с соблюдением прав человека в стране в Женеве перед членами Совета по правам человека ООН.

Таджикистан недавно оказался в центре мировых новостей из-за своей позиции к движению «Талибан», боевики которого в августе захватили Афганистан, говорится в опубликованном 1 ноября заявлении Human Rights Watch. Таджикские власти ранее объявили, что не будут признавать власть талибов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о необходимости сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, в которое войдут в том числе и афганские таджики, составляющие порядка 46% от общего числа населения.

Правозащитники считают, что такая позиция Таджикистана не может служить поводом для игнорирования нарушений прав человека в самой стране.

«После того как в 2015 году была запрещена единственная оппозиционная организация - Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), правительство Таджикистана посадило в тюрьму сотни политических активистов, журналистов и адвокатов. Власти постоянно притесняют своих оппонентов и диссидентов, а также находящихся внутри страны их семьи, оказывают давление на независимые СМИ. Из мест лишения свободы регулярно поступают сообщения о пытках и жестоком обращении», отмечает HRW.

В заявлении говорится, что недавно президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель приняли президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Политики обсудили региональную безопасность и ситуацию в Афганистане, а также роль Таджикистана в Афганистане, но не коснулись вопроса жестокого подавления инакомыслия и грубого нарушения прав человека в правительстве Рахмона, отмечают правозащитники.

HRW подчеркивает, что слушание национального отчета Таджикистана по правам человека в Женеве дает новую возможность для обсуждения «кризиса прав человека» в этой стране. «Это шанс для стран-членов ООН дать понять таджикским властям, что они не могут использовать кризис в Афганистане как предлог для игнорирования грубых нарушений прав человека у себя дома», говорится в заявлении.

Таджикистан последний раз отчитался перед членами Совета прав человека ООН о соблюдении прав человека в стране в 2016 году. С тех пор, отмечает HRW, ситуация с правами человека в Таджикистане только ухудшилась.

Международные правозащитные организации часто подвергают критике ситуацию с правами человека в Таджикистане. Власти либо отрицают факты нарушения прав, либо вовсе игнорируют рекомендации международных организаций.

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