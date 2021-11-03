В США одобрили использование вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет

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CentralAsia (CA) - Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня директор CDC Рошель Валенски <...> одобрила рекомендацию Консультативного комитета CDC по иммунизации (ACIP) о вакцинации детей от 5 до 11 лет от COVID-19 с помощью детской вакцины Pfizer-BioNTech», — сказано в сообщении.

По информации регулятора, предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года. Там также уточнили, что в период испытаний вакцина показала 91% эффективность среди детей.

Так, вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели, уточнили в CDC.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, назвал переломным моментом одобрение вакцинации детей от COVID-19. «Сегодня мы достигли переломного момента в нашей борьбе с COVID-19: одобрение безопасной, эффективной вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это важный шаг вперед для нашей страны в нашей борьбе за победу над вирусом», — подчеркнул он.

При этом он напомнил, что администрация Вашингтона за последние недели «обеспечила достаточный запас вакцин для каждого ребенка в Америке», а в минувшие выходные уже начала процесс распределения нескольких миллионов доз вакцины от COVID-19. «Эти дозы, специально разработанные для детей младшего возраста, начали поступать в тысячи пунктов по всей стране <...> Уже более 78% американцев в возрасте 12 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины, включая миллионы подростков, и вакцины доказали свою невероятную безопасность и эффективность», — заключил Байден.

Вакцину Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет одобрили в США 11 мая этого года. Как говорила глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Джанет Вудкок, агентство провело тщательный анализ всех доступных данных и подтвердило, что преимущества этой вакцины для лиц в возрасте от 12 лет и старше перевешивают известные риски.

В марте Pfizer и BioNTech объявили о начале тестирований своей вакцины на детях младше 12 лет, чтобы к началу 2022 года расширить применение препарата и до этой возрастной группы. Планировалось, что на первом этапе вакцину протестируют на 144 участниках, а затем их число расширится до 4500 человек.

Контракт с США на поставку 50 млн доз своей вакцины от коронавируса для детей Pfizer подписала еще 28 октября. По информации Reuters, поставки будут завершены к апрелю 2022 года.