Алишер Усманов профинансирует реконструкцию резиденции князя Романова в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Фонд “Искусство, наука и спорт”, основанный российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым, поддержал разработку дизайн-концепций проектов по реконструкции и строительству сразу нескольких культурных объектов в Ташкенте, сообщается на сайте фонда.

Среди них резиденция князя Николая Романова, долгое время служившая Домом приемов МИД. Разработанная концепция реконструкции включает в себя архитектурный план главного здания и его крыльев в соответствии с их историческим назначением, план экспозиции произведений искусств, дизайн ландшафта, а также восстановление существующих фонтанов.

“Основным акцентом в проекте станет создание выставочного пространства, открытого для публики. Посетители смогут не только посетить музей, но и провести время в парковой зоне дворца”, — говорится в сообщении.

Реконструкция особняка великого князя Николая Романова, внука российского императора Николая I, начнется во второй половине 2020 года. После этого в нем откроют филиал Музея искусств Узбекистана. В нем разместится постоянная экспозиция, в которую войдут порядка пятисот экспонатов.

Для разработки архитектурного проекта привлечена немецкая компания Atelier Brückner GmbH.

Один из нетипичных памятников Ташкента – резиденция князя Романова, построенная в 1891 году, принадлежала внуку российского императора Николая I, сосланного царственными родителями в Ташкент в 1877 году и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году.

За годы, проведенные в Ташкенте, князь собрал уникальную коллекцию антиквариата и книг, которые потом завещал городу.

После его смерти в особняке был устроен Музей искусств Узбекистана, затем Музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана, а в советское время - Дворец пионеров. В конце XX в. здание было отреставрировано и используется как Дом приемов МИД РУз.