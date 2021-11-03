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В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом россиян, которое работает на базе искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры РФ. Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски, и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в компании, устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Помимо функции считывания QR-кодов, в нем можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов. Как ожидается, в ближайшее время такие устройства могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.

«Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам», - подчеркнули в компании.

В России функционирует приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» - как указывало Минцифры РФ на прошлой неделе, для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 необходимо использовать только данное приложение как доверенный механизм проверки QR-кодов. При сканировании сертификатов приложение запрашивает информацию из реестра Минздрава РФ, результаты иммунологических исследований (ПЦР-тесты) на COVID-19 сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора.

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