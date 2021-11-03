В Монголии число реципиентов бустерных прививок от COVID-19 постепенно увеличивается

CentralAsia (MNG) - 3 ноября Минздрав сообщил о 1 434 заражениях СOVID-19 и 12 смертельных исходах за сутки. В частности, в городе Улан-Батор было зарегистрировано 1 043 случая заболевания, из них 390 случаев в 21 аймаке и один завозный случай.

На сегодняшний день общее количество зараженных в Монголии увеличилось до 363 960 человек, а число погибших — до 1694.

В настоящее время 15 299 человек проходят стационарное лечение от COVID-19, а 43 439 человек с легкими симптомами проходят лечение на дому.

На сегодняшний день, 3 ноября, охват 1-й дозой составляет 69,3% или (2 255 699), а 2-й дозой — 65,8% (2 140 442) от общей численности населения. 425 815 человек получили 3-ю дозу или бустерную вакцину против COVID-19 в городе Улан-Батор и 21 аймаке.

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