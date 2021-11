COP26: Премьер-министр Моди запускает «Инфраструктуру для устойчивых островных государств» для наиболее уязвимых стран

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил Инициативу для устойчивых островных государств (IRIS) по развитию инфраструктуры малых островных государств, заявив, что она дает новую надежду, новую уверенность и удовлетворение от того, что делает что-то для наиболее уязвимых стран.

Как пишет The India Today, инициатива была выдвинута Моди совместно с его британским коллегой Борисом Джонсоном на 26-й сессии Конференции сторон (COP26) в Глазго, Великобритания.

На презентации также присутствовали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Моди сказал: «Малым островным развивающимся государствам больше всего угрожает изменение климата. Для них это вопрос жизни и смерти, вызов их существованию. Бедствия из-за изменения климата могут стать для них опустошением. Это вызов не только для их жизни, но и для их экономики».

Также он заявил, что последние несколько десятилетий доказали, что никто не остается равнодушным к последствиям изменения климата, «будь то развитые страны или страны, богатые природными ресурсами, это огромная угроза для всех».

Премьер-министр также сказал, что Индия приняла специальные меры для тихоокеанских островов и стран КАРИКОМ (Карибского сообщества) в ожидании угроз, исходящих от изменения климата.

«Мы обучали их жителей солнечным технологиям и постоянно вносили свой вклад в развитие. Космическое агентство Индии ISRO создаст специальное окно данных для малых островных развивающихся государств. При этом СИДС будут продолжать получать своевременную информацию о циклонах, мониторинге коралловых рифов, мониторинге береговой линии и т. д. через спутник», - добавил он.

В понедельник премьер-министр Моди пообещал, что Индия достигнет нулевых выбросов углерода к 2070 году, и заявил, что это единственная страна, которая выполняет «букву и дух» обязательства по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Он сказал, что Индия упорно работает в борьбе с изменением климата, и это принесет результаты.

Премьер-министр Моди также сказал, что Индия ставит изменение климата в центр своей политики, и подчеркнул необходимость включения политики адаптации к изменению климата в школьную программу, чтобы следующее поколение знало об этих проблемах.

Премьер-министр Моди принял участие в круглом столе Build Back Better for the World (B3W), инициированном президентом США Джо Байденом во вторник на полях саммита по климату COP26.

К счетному событию обратились Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Индии Моди, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Моди подчеркнул необходимость обеспечения «прозрачного финансирования климата» как важного аспекта создания инфраструктуры. «Он подчеркнул необходимость обеспечить 4 аспекта в создании инфраструктуры: устойчивость к изменению климата, включение традиционных знаний; приоритет бедных и уязвимых; и устойчивое и прозрачное финансирование, уважающее суверенитет и территориальную целостность всех стран».

Программа B3W была объявлена в июне на саммите G7, который рассматривается как конкурент китайской инициативе «Один пояс, один путь».

В своем выступлении Байден сказал, что существует острая необходимость в развитии инфраструктуры в странах, которые уделяют приоритетное внимание борьбе с изменением климата. «Собравшись вместе, чтобы изменить жизнь людей во всем мире, вы должны показать - я думаю, мы покажем, - что демократия по-прежнему является лучшим способом достижения результатов», - добавил он.

Во время встречи с высшими лидерами ЕС на саммите G20 в Риме Моди провел обширную дискуссию, посвященную торговым и инвестиционным связям, изменению климата, Covid-19, глобальным и региональным событиям. Премьер-министр Моди прибыл в Глазго в воскресенье из Рима после участия в саммите G20, который завершился в воскресенье.