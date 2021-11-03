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В Казахстане за сутки выявлено 1312 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 166;

- Павлодарская область — 156;

- Карагандинская область — 145;

- Северо-Казахстанская область — 145;

- город Нур-Султан — 140;

- Костанайская область — 114;

- Акмолинская область — 105;

- Алматинская область — 91;

- Восточно-Казахстанская область — 75;

- Западно-Казахстанская область — 49;

- город Шымкент — 35;

- Кызылординская область — 24;

- Атырауская область — 20;

- Актюбинская область — 18;

- Туркестанская область — 13;

- Жамбылская область — 11;

- Мангистауская область — 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 943 105 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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