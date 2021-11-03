В Казахстане за сутки выявлено 1312 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 166;
- Павлодарская область — 156;
- Карагандинская область — 145;
- Северо-Казахстанская область — 145;
- город Нур-Султан — 140;
- Костанайская область — 114;
- Акмолинская область — 105;
- Алматинская область — 91;
- Восточно-Казахстанская область — 75;
- Западно-Казахстанская область — 49;
- город Шымкент — 35;
- Кызылординская область — 24;
- Атырауская область — 20;
- Актюбинская область — 18;
- Туркестанская область — 13;
- Жамбылская область — 11;
- Мангистауская область — 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 943 105 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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