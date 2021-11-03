В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 26 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 26 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

На 1 ноября от коронавируса с положительным ПЦР-анализом (КВИ+) умерли 19 человек. Еще семь умерших пациентов имели пневмонию с симптомами COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест (КВИ-).

На 3 ноября лечение от КВИ продолжают получать 44 412 человек (38 806+ и 5 606 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 982 пациента, на амбулаторном уровне – 36 430 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 528 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 164 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.

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