Самолет ООН с 33 тоннами гуманитарного груза приземлился в Кабуле

CentralAsia (CA) - Самолет Управления по делам беженцев ООН (UNHCR) с гуманитарной помощью на борту приземлился в аэропорту Кабула, сообщается на сайте организации.

Самолет прибыл в Кабул в 15:30 по местному времени, доставив 33 тонны комплектов, предназначенных для утепления перемещенных афганцев.

«Первый самолет привез вынужденным переселенцам 33 тонны комплектов, предназначенных для утепления жилищ в предстоящие зимние месяцы», - говорится в сообщении.

Каждый комплект для утепления весом 25 кг содержит пол, перегородки и другие предметы для улучшения изоляции палатки от холода. В комплекты также входит термостойкая защита, позволяющая установить печь. Отмечается, что это был первый из трех рейсов UNHCR, следующие партии гуманитарной помощи запланированы на 4 и 7 ноября.

«Мы используем наземные, морские и воздушные пути для доставки гуманитарной помощи в Афганистан и другие страны региона, чтобы мы могли удовлетворить растущие потребности. Кроме того, в Термезе, Узбекистан, были размещены запасы гуманитарной помощи, готовые к доставке в Афганистан грузовиками по мере необходимости», - заявили в ООН.

Ранее The Wall Street Journal, The Washington Post и Bloomberg со ссылкой на источники говорили, что после прихода «Талибана» к власти в середине августа все находящиеся за рубежом резервы афганского регулятора (около $10 млрд) были заморожены, чтобы не дать талибам доступ к средствам. Кроме того, в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН указывали, что из-за засухи и неурожая в этом году более 14 млн афганцев испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной гуманитарной помощи.