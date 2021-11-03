Ученые назвали причину роста живота с возрастом

CentralAsia (CA) - Ученые из США и Германии выяснили, почему с возрастом у людей может начать расти живот. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Ученые заявили, что с возрастом у организма снижается способность сжигать жир, в связи с чем он начинает откладываться в мышцах, вокруг внутренних органов и под кожей. Скопление жира особенно заметно в брюшной полости, где образуется висцеральный жир. Его избыток ведет к ожирению, диабету второго типа, а также многим воспалительным заболеваниям.

В то же время ученые под руководством профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины Виша Дипа Диксита выяснили, что у пожилых мышей в брюшном жире разрастаются иммунные В-клетки, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления. При попадании в молодой организм инфекции В-клетки увеличиваются, но затем сокращаются. С возрастом же они перестают уменьшаться.