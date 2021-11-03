Рейс Нур-Султан - Бишкек возобновят в ближайшее время

CentralAsia (KZ) - Казахстан возобновляет регулярный авиарейс Нур-Султан - Бишкек. Наладить авиасообщение между столицами двух стран планируется в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Комитета гражданской авиации МИИР РК.

На заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос о возобновлении регулярного авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан - Бишкек.

Рейс Нур-Султан - Бишкек на воздушных судах типа E190-E2/A-320 будет осуществлять отечественный авиаперевозчик "Эйр Астана". Также отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

Сейчас казахстанцы могут отправиться в кыргызстанские Бишкек и Ош из Алматы.

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