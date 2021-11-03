США внесли Россию в список стран с «очень высоким» риском заболевания COVID-19

CentralAsia (CA) - На этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США внесли Россию в свой список стран с «очень высоким» риском заражения коронавирусом, передает Forbes.

Согласно критериям CDC, самый высокий,4-й, уровень риска присваивается странам, где за последние 28 дней регистрировано более 500 случаев заражения на 100 000 жителей.

Американцам рекомендуется воздержаться от поездок в страны из этого списка, а если поездка все же необходима, сначала необходимо вакцинироваться.

Вместе с Россией в список включены Бельгия, Буркина-Фасо и Словакия. Всего, по состоянию на 1 ноября, 4-й уровень риска имеют более 80 стран, в том числе связанные с рядом популярных туристических направлений.