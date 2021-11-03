Глава центра Гамалеи объяснил работу теста, определяющего поддельный сертификат COVID

CentralAsia (CA) - Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволяет определить, действительно ли человек вакцинировался от COVID-19 или купил поддельный сертификат. Об этом ученый рассказал в интервью газете «Известия».

По его словам, аденовирус Ad26 используется в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат. Пока проверено около 50–60 человек, но работа продолжается», — сказал он.

Он также уточнил, что в Центре им. Гамалеи уже около месяца проводят подобный анализ. Кровь пациентов регулярно предоставляют реанимационные отделения. «Некоторые, уже находясь в таком плачевном состоянии, признаются, что на самом деле не вакцинировались. Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», добавил Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил, что сертификаты о вакцинации 80% людей, которые тяжело переболели коронавирусом и заявили, что привились вакциной «Спутник V», были поддельными. «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — отмечал Гинцбург. Тогда он впервые заявил, что проверить, был ли человек действительно привит «Спутником V», можно с помощью анализа на наличие маркеров препарата.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уточнял РБК, что существует два возможных маркера: наличие антител к аденовирусам двух определенных типов, которые используются в вакцине «Спутник V», и наличие антител только к конкретному белку коронавируса, который используется в вакцине. «Если речь идет о России, здесь в основном применяется «Спутник V». Если человек действительно им привился, у него будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го и 5-го типа. Вирус 26-го типа реже заражает людей в естественных условиях, пятый — немного чаще. Так что если вы найдете у человека антитела к обоим типам, то, вероятнее всего, он вакцинирован», — говорил ученый.