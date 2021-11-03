В России за сутки выявлено 40 443 случая коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 452 (8,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 633 643 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 210,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 008 602 человека.