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В России за сутки выявлено 40 443 случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 443 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 452 (8,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 633 643 случая (+0,47%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 210,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 008 602 человека.

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