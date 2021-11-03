В России установлен новый суточный рекорд по числу смертей от COVID-19

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1 189 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 95 и Санкт-Петербурге — 86.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 242 060 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 8,6 млн, из них выздоровели — 7,4 млн, под медицинским наблюдением остаются 2 008 602 пациента.