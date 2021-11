Белый дом выдвинул казахстанку Сауле Омарову на должность главы регулятора банков США

CentralAsia (KZ) - Белый дом официально направил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру уроженки Казахстана 55-летней Сауле Омаровой на должность главы Управления контролера денежного обращения (Comptroller of the Currency).

«В Сенат направляется предложение о назначении Сауле Омаровой из Нью-Йорка на должность руководителя Управления контролера денежного обращения (Comptroller of the Currency) США сроком на пять лет», - говорится в сообщении Белого дома.

Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency) является независимым подразделением министерства финансов США, а также основным регулятором банковского сектора страны. Оно осуществляет надзор примерно за 1200 банками с совокупными активами в 14 триллионов долларов, что составляет примерно две трети всех активов банковской системы страны.

В случае утверждения на пост главы Управления финансового контроля уроженка Казахстана Сауле Омарова станет первой женщиной, которая возглавит основанный в 1863 году регулятор.

Сауле Омарова является действующим профессором банковского права Корнельского университета, выпускницей МГУ (1989), Университета Висконсин (1999) и Северо-Западного университета (2001), где получила степень доктора юриспруденции с отличием. Владеет казахским, русским и английским языками.

Издания Bloomberg и The Wall Street Journal отмечают, что Омарова известна своей критикой криптовалют.

