ЮНИСЕФ запускает программу о космосе для девушек из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Международная образовательная программа UniSat от ЮНИСЕФ с целью повышения интереса девушек к космонавтике запущена в Узбекистане.

Как сообщили в представительстве организации, отобранные 20 участниц программы спроектируют, соберут и запустят в стратосферу настоящий наноспутник. К девушкам Узбекистана подключатся девушки из Казахстана и Кыргызстана. Таким образом организаторы проекта планируют привлечь внимание в Центральной Азии к гендерному вопросу в науке. Декларируемая цель программы —уменьшить разрыв между мальчиками и девочками в сферах компьютерной грамотности, технического образования и карьеры, заинтересовать и обучить девочек нужным навыкам в сфере науки и технологий.

Участницы соберут и запустят в стратосферу сверхмалый искусственный спутник Земли для исследования космоса — наноспутник CubeSat весом около одного килограмма. По словам координатора UniSat Нора Рахимова, спутник запускают на специальном гелиевом шаре на высоту около 50 км. Через 2-3 часа он возвращается на Землю.

Наноспутник имеет несколько камер, одна из которых снимает эллиптическое изображение Земли с разрешением 4K. Запущенные аппараты сделают снимки Земли и соберут данные о составе воздуха, света, газа и радиации для дальнейшего изучения.

Девушки должны будут освоить программное и аппаратное обеспечение, в том числе 3D-моделирование космической техники, пройдут обучающие онлайн-сессии с экспертами из разных областей науки, в том числе с успешными женщинами, наставницами, работающими в сфере космических технологий.

После отбора с ноября 2021 года по февраль 2022 года на предварительном этапе, участниц из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана отправят на 10 дней в Алма-Ату, в Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Запускать же наноспутник каждая команда будет в своей стране 12 апреля, в День Космонавтики.

В проект отберут девушек в возрасте от 14 до 25 лет без специального образования и навыков. Регистрация в Узбекистане открыта с 10 ноября, уже зарегистрировались порядка 700 человек. Проект поддерживает Министерство инновационного развития Узбекистана.