Туркменистан на конференции ООН по изменению климата представил сын президента Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Туркменская делегация во главе с вице-премьером по экономическим, банковским вопросам и международным финансовым организациям Сердаром Бердымухамедовым приняла участие в ежегодной Конференции ООН по изменению климата, сообщило госинформагентство ТДХ.

По какой причине на экологическое мероприятие поехал отвечающий за финансы вице-премьер и одновременно сын президента страны Гурбангулы Бердамыхамедова, а не лично сам глава государства, издание не уточняет.

Однако ТДХ отмечает, что «Национальная стратегия по изменению климата стала основой для формирования и реализации комплексной государственной политики по вопросам, связанным с климатическими изменениями и их последствиями».

«Ограничению выбросов парниковых газов напрямую способствуют современные технологии, активно внедряемые в промышленном секторе, а также эффективная система мониторинга и контроля за выбросами загрязняющих веществ», подчеркивается в новостном сообщении.

Между тем в конце октября издания Bloomberg сообщало, что выбросы метана в атмосферу в Туркменистане создают серьезные проблемы для остального мира. Небольшая страна с малочисленным населением по объемам выбросов парникового газа уступает лишь США и России, передает «Хроника Туркменистана».

В феврале 2021 года канадская компания GHGSat Inc. со спутника обнаружила в Туркменистане восемь источников выбросов метана, из которых в атмосферу попадало 10 тонн газа в час.

В ноябре 2020 года та же компания нашла утечку газа на месторождении Корпедже.

Глава GHGSat Inc. рассказал, что у компании нет прямой связи с Туркменистаном, по которой они могли бы оперативно сообщать туркменской стороне об утечках. Безрезультатными остались и попытки связаться через правительство Канады.

Метан является парниковым газом, оказывающим существенное влияние на глобальное потепление.

В то же время в Туркменистане принята Национальная стратегия по изменению климата, в которой правительство страны обязуется принять меры по сокращению негативного воздействия на климат.