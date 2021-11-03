Оказавшийся вне поля зрения младший зять Мирзиеева появился на конференции в Ташкенте  

CentralAsia (UZ) - Вице-президент Олимпийского Совета Азии, младший зять президента Узбекистана Ш. Мирзиеева, Отабек Умаров 2 ноября в отеле Hilton в Ташкенте принял участие в региональном форуме с участием олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии.

Как сообщили местные СМИ, Отабек Умаров присутствовал на конференции около 30 минут.

Сообщается, что на форуме в Ташкенте главы НОК 13 стран обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к зимним Олимпийским играм, борьбой с допингом и вопросы спортивной системы.

Ранее сообщалось, что Отабек Умаров серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ташкенте в феврале этого года и получал лечение в Москве, а затем в Южной Корее.

О. Умаров показался на президентских выборах 24 октября в Узбекистане во время голосования Ш. Мирзиеева со своей семьей. Но до настоящего времени младшего зятя президента не видели на публичных мероприятиях в качестве официального лица.

Официально пока не объявлено, продолжает ли Отабек Умаров свою работу в должности заместителя руководителя Государственной службы безопасности президента Узбекистана.