экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Оказавшийся вне поля зрения младший зять Мирзиеева появился на конференции в Ташкенте  

CentralAsia (UZ) -  Вице-президент Олимпийского Совета Азии, младший зять президента Узбекистана Ш. Мирзиеева, Отабек Умаров 2 ноября в отеле Hilton в Ташкенте принял участие в региональном форуме с участием олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии.

Как сообщили местные СМИ, Отабек Умаров присутствовал на конференции около 30 минут.

Сообщается, что на форуме в Ташкенте главы НОК 13 стран обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к зимним Олимпийским играм, борьбой с допингом и вопросы спортивной системы.

Ранее сообщалось, что Отабек Умаров серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ташкенте в феврале этого года и получал лечение в Москве, а затем в Южной Корее.

О. Умаров показался на президентских выборах 24 октября в Узбекистане во время голосования Ш. Мирзиеева со своей семьей. Но до настоящего времени младшего зятя президента не видели на публичных мероприятиях в качестве официального лица.

Официально пока не объявлено, продолжает ли Отабек Умаров свою работу в должности заместителя руководителя Государственной службы безопасности президента Узбекистана.

print
  • Премьер-министр Монголии встретился с представителями культуры, искусства, спорта и сферы услуг
  • Садыр Жапаров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
  • Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com