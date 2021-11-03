Узбекистан резко увеличил импорт картофеля, овощей и фруктов из Ирана

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 2021 году резко увеличился импорт овощей из Ирана. Если в прошлом году Иран поставил Узбекистану продукцию на $5,4 млн, то в этом году сумма возросла в несколько раз – до $30,3 млн, передает East Fruit.

Как отмечается, в основном импорт вырос из-за поставок картофеля: в Узбекистан было ввезено порядка 126,4 тонны продукта на сумму $17,6 млн.

Кроме картофеля также было зафиксировано увеличение поставок иранских фиников, а именно в 5,4 раза. За девять месяцев 2021 года в Узбекистан было ввезено более 6,9 тыс. тонн иранских фиников. В два раза за указанный период выросли поставки в страну иранского киви, на 60% – фисташки, на 20% – свежего яблока и в 2,2 раза чеснока.

Также отмечается резкое расширение ассортимента поставляемой из Ирана в Узбекистан плодоовощной продукции. К картофелю, который в последние годы не поставлялся из Ирана в Узбекистан, в 2021 году добавились также такие новые позиции, как тепличный перец, арбузы, тепличные помидоры, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажаны и даже изюм, и сушеные овощи. Однако из Узбекистана в Иран овощи и фрукты не поставляются.

Ранее Госкомстат обнародовал топ-10 стран по импорту и экспорту Узбекистана за первое полугодие 2021 года. В свою очередь, в список стран с высокой долей экспорта Узбекистан вошел Иран со $104 млн.