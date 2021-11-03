США доставит в Приаралье гумпомощь в виде высокотехнологичного медицинского оборудования

CentralAsia (UZ) - В Вашингтоне состоялась встреча посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова с директором благотворительной организации «Project C.U.R.E.» по работе с зарубежными правительствами Мелисой Эспости, сообщает ИА «Дунё».

На этой встрече обсуждался вопрос реализации ранее достигнутой договоренности об отправке в Республику Каракалпакстан гуманитарной помощи на сумму 3 миллиона долларов. Мелиса Эспости известила узбекскую сторону о том, что в настоящий момент 4 из 10 контейнеров с гуманитарной помощью уже готовы к отправке, и ожидается, что груз будет в Каракалпакстане уже в декабре.

Директор «Project C.U.R.E.» сказала, что ее организация долго собирала деньги и необходимое оборудование – на это потребовалось почти два года. И она назвала нынешний момент наилучшим для отправки груза, потому что в многомиллионном регионе Приаралья есть 24 медицинских учреждения, в которых есть острая нехватка медицинского оборудования и техники, и именно они получат в первую очередь груз, сформированный «Project C.U.R.E.».

В посольстве прояснили, что в 4 контейнерах находятся гидравлические операционные столы, аппараты гемодиализа, а также оборудование для УЗИ, рентгеновские сканеры, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных, дефибрилляторы, приборы для лабораторных исследований, кислородные баллоны, столы-каталки, аппараты СРАР-терапии, оборудование для операционной анестезии, костыли с опорой и многое другое.

НПО «Project C.U.R.E.» — это благотворительная организация, целью которой является помощь развивающимся странам в получении современного медицинского оборудования, приборов, которое благотворители приобретают или получают в дар от производителей медоборудования, крупных оптовых поставщиков, клиник и частных лиц. Отделения этой организации есть в шести штатах США. За год «Project C.U.R.E.» удается сформировать более 200 контейнеров с медтехникой.

Приаралье получило первую партию гуманитарной помощи от этой организации в мае текущего года. Там были медицинские принадлежности, мобильные аппараты ИВЛ и другое оборудование.