В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о лесных пожарах в России: то же самое происходит в Калифорнии или Турции, передает РИА Новости.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз, в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — заметил он.

По его словам, Кремль не согласен с критикой американского президента. Более того, Владимир Путин сможет рассказать о действиях России в этом направлении Байдену лично.

Песков отметил, что Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс и это, как считает Песков, уже дало результат.

«И в данном случае, скорее, все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. <...> Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, <...> у Путина будет прекрасная возможность рассказать <...> Байдену о том, что мы делаем по климату», — заключил пресс-секретарь.

На пресс-конференции в Глазго, где проходит климатический саммит, Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за их фактическое неучастие в форуме «Двадцатки» в Риме. Он заявил, что у Путина «горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать».

Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин не присутствовали на мероприятии лично, но участвовали по видеосвязи.