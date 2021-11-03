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В Москве двое граждан Узбекистана организовали канал незаконной миграции в РФ (видео)

CentralAsia (UZ) -  По данным информационной службы МВД России, двое граждан Узбекистана, зная о действующих ограничительных мерах, введенных в целях предупреждения распространения COVID-19, организовали незаконный въезд и пребывание граждан стран Центральной Азии в РФ.

«Злоумышленники вступили в сговор с двумя представителями частных медклиник Москвы. За денежное вознаграждение они изготавливали для иностранных граждан приглашения на въезд в Россию. В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и указание на необходимость пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, когда сотрудники пограничного контроля проводили проверку подлинности приглашений, работники медцентров подтверждали ложные сведения о наличии у иностранцев заболеваний. Фактически же мигранты прибывали в Москву не для лечения, а с целью осуществления трудовой деятельности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности в настоящее время заключены под стражу. Еще двое задержанных, работники частных медицинских организаций, полностью признали вину и сотрудничают со следствием. Оба находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Ирина Волк.

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