В Подмосковье мигранты из Узбекистана избили местного жителя за замечание - СМИ

CentralAsia (UZ) - Мигранты из Узбекистана избили в подмосковном Одинцово мужчину, который сделал им замечание из-за шума.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свои источники, нападению подвергся правозащитник Андрей Косяков. На него напали мигранты из Узбекистана.

Отмечается, что жильцы этого дома часто жаловались на шум, который исходит из квартиры, которую снимают мигранты. По словам избитого, он не понимает, по какой причине на него напали. Вероятно, кто-то из жильцов дома поделился с мигрантами информацией из чата жильцов, где люди обсуждали поведение приезжих и возможности их урезонить.

«На меня напали два молодых человека, с ними была женщина, – рассказал Косяков. – Я просто шокирован, ничто не предвещало подобной ситуации. Спокойно подходил к подъезду, когда на меня начали кричать, ругаться, обвинять в том, что я кому-то руки выкручивал и ударил. Затем эти трое начали меня избивать. Я упал, меня продолжали бить ногами».

Пострадавший обратился в полицию. Также он зафиксировал в травмпункте побои – у мужчины сломан нос. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.