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Страны ЦА вошли в список стран США «с неизвестным уровнем заражения коронавирусом»

CentralAsia (TJ) -  Соединенные Штаты Америки включили Таджикистан в список стран, где уровень заражения коронавирусом неизвестен.

В данный список Таджикистан включен американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Страны, включённые в этот список не рекомендуются гражданам США для поездки.

«Избегайте поездок в эту страну. Если вы вынуждены ехать туда, то вы должны быть полностью вакцинированы», – говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В список «неизвестных» также вошли Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

Кыргызстан включен в список стран с низким риском заражения COVID-19.

Тем временем, в Таджикистане официально новых случаев инфицирования COVID-19 не выявляется вот уже второй месяц.

По данным Минздрава страны, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 17 тыс. 86 человек, выздоровели от этой болезни 16 тыс. 960 человек, число умерших составляет 24 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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