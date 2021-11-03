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В Узбекистане домовладельцы впервые начали продавать излишки электроэнергии

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане впервые государство закупило электричество у населения, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РУз.

Житель Ташкента Расулов Рахимжон установил у себя дома небольшую солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 6 кВт и начал продавать региональной электроэнергетической компании излишки электроэнергии.

Данная станция вырабатывает от 7000 до 10 тысяч кВт⋅ч электроэнергии в год.

3 ноября собственник дома и «Ташкентские городские электрические сети» подписали договор «О закупке электроэнергии, вырабатываемой на малых объектах возобновляемых источников энергии».

Это соглашение распространяется на покупку электроэнергии из возобновляемых источников энергии (за исключением микро- и малых гидроэлектростанций) общей установленной мощностью до 1 МВт (переменного тока).

На основе договора вырабатываемая в этом домохозяйстве электроэнергия сейчас закупается с гарантией предустановленной компанией «Ташкентские РЭС».

«Важно отметить, что продажа аналогичной электроэнергии в сеть общего пользования осуществляется через современные электронные счетчики, установленные в системе АСКУЭ», — отметили в Минэнерго.

В Министерстве напомнили, что граждане, желающие установить частные солнечные фотоэлектрические установки (до 1 МВт), могут использовать станции, подключенные к единой энергосистеме, и продавать излишки выработанной электроэнергии региональным энергокомпаниям на договорной основе в соответствии с вышеуказанными решениями.

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