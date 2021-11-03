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За сутки в Узбекистане вакцину от COVID-19 получили более 250 тыс. человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 2 ноября прививку против коронавируса получили 258 698 человек. Из них 134 701 человек получил первую дозу вакцины, 76 053 – вторую, 47 944– третью.

На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции составляет 26 728 397 доз.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Ташкента – 37 723 дозы. Следом идет Ферганская (29 523), и Самаркандская (28 128 доз) области.

Процесс вакцинации в стране продолжается.

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