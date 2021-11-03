Минфин Узбекистана запустил в Telegram бот для пенсионеров

CentralAsia (UZ) - Совместно с Центром информационных технологий Министерства финансов Республики Узбекистан и внебюджетным Пенсионным фондом создан специальный пенсионный бот (@pensiyauzbot).

Как сообщили в ведомстве, бот предоставляет информацию в сфере государственного пенсионного обеспечения лиц, получающих пенсии и пособия через мессенджер Telegram, в целях создания дополнительных удобств и экономии времени граждан.

Лица, получающие пенсии и пособия, могут с помощью специального бота получить сведения о назначении пенсии, информацию о выплате, необходимые документы для назначения пенсии и пособия.

Также есть возможность отправить обращение в Пенсионный фонд через специальный бот @pensiyauzbot. Кроме того, в будущем планируется получить информацию о личном накопительном пенсионном счете.

Воспользоваться специальным телеграмм-ботом в полной мере могут только те граждане, которые находятся в списке Пенсионного фонда и подключены к интерактивной услуге “SMS-пенсия”.