экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкент увеличивает количество рейсов в Ригу

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту авиарейсов в Ригу (Латвия), сообщает пресс-служба авиаперевозчика Узбекистана.

С 12 ноября рейсы по направлению Ташкент–Рига–Ташкент будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

График (по местному времени):

Ташкент (09:30) — Рига (12:00)

Рига (15:00) — Ташкент (23:00)

Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 2 425 539 сумов ($226). Авиабилеты в обе стороны обойдутся до 4 477 669 сумов ($420).

print
  • В Монголии у угледобывающих компаний проблемы с доступом на китайские рынки
  • В Абу-Даби задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый Интерполом за терроризм и диверсии
  • В Казахстане ожидается понижение температуры до - 13 днем и - 21 ночью, - «Казгидромет»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com