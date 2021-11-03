Ташкент увеличивает количество рейсов в Ригу

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- 20:33, 03 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту авиарейсов в Ригу (Латвия), сообщает пресс-служба авиаперевозчика Узбекистана.
С 12 ноября рейсы по направлению Ташкент–Рига–Ташкент будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
График (по местному времени):
Ташкент (09:30) — Рига (12:00)
Рига (15:00) — Ташкент (23:00)
Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 2 425 539 сумов ($226). Авиабилеты в обе стороны обойдутся до 4 477 669 сумов ($420).