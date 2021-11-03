Ташкент увеличивает количество рейсов в Ригу

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличивает частоту авиарейсов в Ригу (Латвия), сообщает пресс-служба авиаперевозчика Узбекистана.

С 12 ноября рейсы по направлению Ташкент–Рига–Ташкент будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

График (по местному времени):

Ташкент (09:30) — Рига (12:00)

Рига (15:00) — Ташкент (23:00)

Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 2 425 539 сумов ($226). Авиабилеты в обе стороны обойдутся до 4 477 669 сумов ($420).