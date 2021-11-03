В Узбекистане официально ограничили работу Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и других соцсетей

CentralAsia (UZ) - Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») вечером 3 ноября ограничила доступ в Узбекистане к нескольким соцсетям, мессенджерам и видеохостингам.

Как сообщается на сайте «Узкомназорат», ограничения вступили в силу 3 ноября. Среди заблокированных соцсетей – Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, "Одноклассники" и другие. Ранее за аналогичные нарушения регулятор также блокировал TikTok, Twitter, Skype и «Вконтакте».

Соцсети заблокированы в связи с нарушением ими правил обработки персональных данных.

29 октября в Узбекистане серьезно ужесточили наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Это предусмотрено новым законом, который был подписан Шавкатом Мирзиёевым 29 октября. Пункты, касающиеся усиления ответственности за нарушения законодательства о персональных данных, вступят в силу через три месяца.

Новый закон призван изменить ситуацию. Теперь статья 141–2 (Нарушение законодательства о персональных данных) Уголовного кодекса дополнена текстом, который напрямую касается деятельности соцсетей и мессенджеров.