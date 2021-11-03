В аэропорту Ташкента скопились 200 пассажиров, которым продали билеты на несуществующий рейс в Стамбул

- Узбекистан, общество
- 22:26, 03 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airports прокомментировала ситуацию по поводу скопления около 200 пассажиров в аэропорту Ташкента, которые не могут улететь в Стамбул.
Ранее в социальных сетях распространилась информация относительно скопления людей в международном аэропорту «Ташкент» имени И.Каримова.
«3 ноября текущего года порядка 200 человек прибыли в аэропорт с намерением улететь рейсом авиакомпании UzAirways по маршруту Ташкент – Стамбул. Однако данного рейса не оказалось в расписании. Пассажиры сообщили, что все они купили авиабилеты через туристическую компанию Asia Luxe Travel», - отмечается в сообщении.
Сотрудники ташкентского аэропорта вызвали представителей туркомпании и авиакомпании и потребовали дать пассажирам информацию по поводу отмены рейсов и предпринять все действия по урегулированию данной ситуации.
По словам представителей авиакомпании, туристическая компания организовала продажу авиабилетов, не согласовав слот с авиакомпанией UzAirways. По предварительным данным, на рейс было продано около 200 авиабилетов.
«Туристическая компания, пытаясь урегулировать ситуацию, раздала пассажирам воду и организовали транспорт для отправки их в гостиницу. Однако люди отказывались покидать здание аэровокзала. На данный момент по инициативе Министерства транспорта выделено резервное воздушное судно и началась регистрация пассажиров на рейс», - сообщили в авиакомпании.