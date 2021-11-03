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В Узбекистане от коронавируса привились более 215 тысяч детей

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 2 ноября в Узбекистане 215 106 детей в возрасте от 12 до 18 лет добровольно привились от коронавируса, сообщил Минздрав РУз.

Вакцинация проводится препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет с согласия их родителей.

Из данных министерства следует, что больше всего привитых детей в Наманганской - более 56,5 тыс, Ферганской – почти 40,5 тыс и Андижанской областях – 22,5 тыс. В Ташкенте вакцину получили 14,7 тыс. детей. Меньше всего вакцинированных детей в Бухаре – 1087.

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