В Узбекистане от коронавируса привились более 215 тысяч детей

- Узбекистан, общество
- 22:29, 03 ноября 2021
- Просмотров: 101
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 2 ноября в Узбекистане 215 106 детей в возрасте от 12 до 18 лет добровольно привились от коронавируса, сообщил Минздрав РУз.
Вакцинация проводится препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей от 12 лет с согласия их родителей.
Из данных министерства следует, что больше всего привитых детей в Наманганской - более 56,5 тыс, Ферганской – почти 40,5 тыс и Андижанской областях – 22,5 тыс. В Ташкенте вакцину получили 14,7 тыс. детей. Меньше всего вакцинированных детей в Бухаре – 1087.