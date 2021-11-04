Монголия потеряла более 1000 своих IT-программистов за рубежом за два года

CentralAsia (MNG) - Члены парламента обсудили добавление Министерства электронного развития и коммуникаций к Правительству Монголии.

Монголия потеряет в год 400-500 своих кибер-программистов за рубежом. Последние два года из Монголии уехали более 1000 программистов. Об этом говорил депутат Ц.Мөнх-Оргил. Он добавил, что удержание программистов стало частью государственной политики.

«Вопросы человеческих ресурсов — одна из самых важных проблем в этом секторе. Вопросы людских ресурсов входят в компетенцию всех министров, но правительство предложило создать академию E-Mongolia, которая является негосударственной сферой. Законопроект предусматривает, что заработная плата должна быть близка к заработной плате работников отрасли. Поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы не потерять наш персонал и сохранить наш квалифицированный персонал», - сказал председатель рабочей группы, депутат Д.Тогтохсурэн.

В 2018 году крупная японская корпорация Dentsu открыла IT-филиал в Улан-Баторе. В будущем Data Artist возглавит разработку решений ИИ для Dentsu, а в качестве первого шага она открыла филиал в Улан-Баторе. Монголия - привлекательный рынок с сильными математическими навыками, необходимыми для развития ИИ. Монгольское правительство приложило немало усилий для повышения и развития математических талантов у школьников и студентов, в том числе и благодаря их участию в Международной математической олимпиаде.

Рекорды монгольских медалистов и финалистов математической олимпиады стали лучшей демонстрацией возможностей монгольских школьников и студентов, которые теперь будут способствовать успеху бизнеса Data Artist в качестве технолога ИИ.

Сделав Data Artist дочерней компанией, Dentsu продвигает свою стратегию роста с помощью применения передовых технологий, в том числе ИИ, в маркетинге. Компания сумела привлечь более 400 монгольских ИТ-инженеров. Иным словам, японская крупная ИТ-компания планирует нанять более 400 монгольских инженеров в области ИИ. И началась утечка IT-инженеров Монголии за рубежом.

«Мы считаем, что в успехе нашего бизнеса большую роль сыграли монгольские инженеры и коллеги с высокими математическими навыками. Мы очень рады открытию этого центра в Монголии, который придает большое значение математическому образованию», - сказал исполнительный директор компании Data Artist Ямамото Сатору.

Ранее этого главном японском телеканале NHK вышел репортаж о том, как компания-разработчик программного обеспечения из Токио нанимает профессионалов из Монголии. Из-за нехватки рабочей силы японские компании вынуждены привлекать специалистов из других стран. Квалифицированные сотрудники нашлись в Монголии, сообщает NHK. Монгольские специалисты хорошо работают и обучают новых экспертов, работающих на внутреннем рынке Японии, говорится в сообщении.

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