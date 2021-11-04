Юные балерины Монголии завоевали золото и серебро в Южной Африке

CentralAsia (MNG) - Талантливые ученики Монгольской национальной балетной школы успешно приняли участие в 8-м Южноафриканском международном конкурсе артистов балета, который проходил в театре Artscape в Кейптауне, в котором приняли участие 180 участников из 28 стран.

С.Халиун завоевала золотую медаль в возрастной группе 6-8 лет, а Х.Тэгшжаргал — серебряную медаль в возрастной группе 9-11 лет.

Юные балерины этой школы приняли участие в 8-м Южноафриканском международном конкурсе впервые.

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