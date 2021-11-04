Монголия подталкивает Rio Tinto к новым уступкам в переговорах по шахте на $7 млрд

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии добивается дальнейших уступок от австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto после того, как она предложила новые условия финансирования подземного расширения огромного медного рудника Оюу-Толгой стоимостью 6,75 млрд долларов.

«Монголия хочет, чтобы Rio Tinto погасило долг Монголии», - заявил в понедельник премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай перед встречей с официальными лицами компании, которая состоится позднее на неделе, и настаивает на том, что компания должна взять на себя ответственность за задержки и рост затрат по проекту.

«Правительство Монголии не делало ошибок», - сказал он. «По мере роста инвестиционных затрат в проект резко выросли долги монгольских акционеров».

Расширяющийся счет для проекта Оюу-Толгой, который подорвал ожидания правительства в отношении финансовой отдачи от рудника, за последний год потряс как Rio Tinto, так и Монголию, помогая свергнуть как последнего исполнительного директора компании, так и предшественника Оюун-Эрдэнэ, - передает Nikkei Asia.

С февраля стороны работают над новой сделкой по финансированию подземного расширения Оюу-Толгой.

В августе Rio Tinto предложило отказаться от процентов по кредиту, предоставленному для финансирования одной трети доли капитала в проекте, и выплатить правительству 350 миллионов долларов в виде дивидендов в течение следующих трех лет, чтобы облегчить экономическое бремя пандемии COVID-19.

Согласно текущему соглашению, процентная ставка по государственному займу установлена на уровне Libor plus 6,5%, или около 6,86% в настоящее время.

Согласно данным, опубликованным во вторник Turquoise Hill Resources, зарегистрированной в Торонто компанией, через которую Rio Tinto контролирует Оюу-Толгой, правительство в настоящее время должно 1,4 миллиарда долларов по основной сумме и 900 миллионов долларов по процентам.

По словам министра юстиции Нямбаатара Хишгээ и других правительственных чиновников, последнее предложение Rio включает в себя повышение прощения сумм, причитающихся по государственному займу, до 1,7 миллиарда долларов и увеличение предоплаты дивидендов до 350 миллионов долларов в год в течение трех лет, а также отказ от части выплаты дивидендов. сборы, которые он причитается как менеджеру проекта и как гарант ссуд, предоставленных банками и экспортно-кредитными агентствами для расширения рудника.

Переговорщики первоначально встретились на прошлой неделе, чтобы обсудить новое предложение. После заседания Болд Баатар, управляющий медными операциями Rio, подтвердил основные положения предложения.

Согласно существующему соглашению о финансировании, Монголия будет получать дивиденды только после выплаты процентов и основной суммы по кредиту от Rio.

До конца 2020 года власти ожидали начать сбор дивидендов в 2032 году, но двухлетняя задержка строительства и увеличение бюджета проекта на 1,5 миллиарда долларов увеличили вероятность того, что правительство может не получить дивиденды в течение всего срока эксплуатации рудника.

По данным Turquoise Hill, общие капитальные затраты на подземное расширение рудника на 30 сентября достигли 5,1 миллиарда долларов.

В своем заявлении подразделение предупредило, что дальнейшие работы, возможно, придется замедлить, если Монголия и Rio Tinto не смогут договориться об условиях финансирования к концу этого месяца, при этом устойчивое производство вряд ли начнется до 2023 года в любом случае. Первоначально производство планировалось начать в прошлом году.

По оценкам Turquoise Hill, затраты на подземный проект выросли еще на 140 миллионов долларов из-за задержек, связанных с COVID, с тех пор, как в декабре прошлого года бюджет был установлен на уровне 6,75 миллиарда долларов.

В августе специальный комитет совета директоров совместного предприятия, которому принадлежит рудник, пришел к выводу, что проблемы управления проектом были ключевыми в задержках и перерасходе средств при подземном расширении.

На существующем разрезе Оюу-Толгой в июле-сентябре было произведено 41 935 тонн меди, что на 16% больше, чем годом ранее. Также за этот период было произведено 130 799 унций золота, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее.

Благодаря скачку цен на медь, Turquoise Hill за первые девять месяцев 2021 года получила прибыль в размере 473,9 миллиона долларов при выручке в 1,47 миллиарда долларов.

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