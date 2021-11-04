Монгольский филармонический оркестр-ансамбль «Морин Хуур» приглашен в Мариинский театр

CentralAsia (MNG) - Ансамбль «Морин Хуур» выступит на сцене известного в России Мариинского театра. Ансамбль выступит в Концертном зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге 11 ноября и в Мариинском театре 13 ноября. Помимо артистов ансамбля «Морин Хуур» на концерте выступят представители Национального театра, Академического театра оперы и балета, Государственной филармонии Монголии.

Коллектив Музея Рериха предложил ансамблю «Морин Хуур» выступить в России.

Созданный в 1992 коллектив, ансамбль «Морин Хуур» тогда ещё совсем юных исполнителей, а сейчас уже маститых профессионалов, был призван ознакомить мир с фантастической музыкой настоящих монгольских кочевников. Ансамбль, за плечами которого выступления на лучших площадках мира, отметив двадцатилетний юбилей, с достоинством несет свою благородную миссию – знакомить слушателей с монгольской культурой, кочевой жизнью, историей, традициями посредством игры на народных инструментах.

Коллектив известен по всему миру – он выступал на сценах «Suntory Hall», «Accross», «Orchard Hall» в Японии, «Musikverein» в Австрии, Карнеги Холла в Нью-Йорке, залах ООН в Нью-Йорке (2003, 2011) и ЮНЕСКО в Париже (2005, 2011), в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Канаде, Турции, Китае, Японии, Южной Корее и в московском Большом театре.

В репертуаре ансамбля традиционные монгольские мелодии, а также интерпретации западной классической и популярной музыки во всем мире. В их исполнении причудливо сочетается этническое звучание и лучшие традиции западной и восточной музыкальной культуры. В обработке Ансамбля, наряду с традиционными мелодиями и композициями монгольских композиторов, необычно и прекрасно звучат произведения Моцарта, Пуччини, Бизе, П.И. Чайковского, А. Хачатуряна, Хе Дзинг Хау, Чен Хая, Китаро, А. Пьяцоллы, Л. Армстронга, Дж. Гершвина, Д. Брубека, Э. Морриконе и даже Майкла Джексона!

Важное место в творчестве Ансамбля занимает исполнение саундтреков к известным фильмам. У исполнителей есть несколько программ, посвящённых именно музыке из кино, под названиями Playing love. Part 1. Part 2. Part 3.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения