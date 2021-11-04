Монголам нужно платить за тесты или делать бустерные уколы, чтобы ходить в кинотеатры

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ в понедельник призвал население получить ревакцинацию или третью дозу вакцины от COVID-19, поскольку с 1 ноября страна начала возобновлять спортивные и культурные мероприятия.

Согласно новому постановлению, люди, которые отказались или не смогли пройти повторную вакцинацию против Covid-19, должны проходить экспресс-тестирование, стоимость которого составляет 20 000 тугриков (примерно $ 7), каждый раз, когда они идут в кинотеатры и участвуют в культурных и спортивных мероприятиях.

«Экономика Монголии сократилась во второй раз в своей истории в прошлом году из-за карантина COVID-19. Поэтому, как премьер-министр, я призываю наших граждан проявить ответственность и принять бустерную дозу, чтобы снова не вводить строгую изоляцию», - сказал Л. Оюун-Эрдэнэ.

По состоянию на 3 ноября в Монголии подтверждено 363 960 случая заболевания, из которых 1 694 случаев смерти связаны с заболеванием.

На данный момент почти 70 процентов населения получили две дозы вакцины от COVID-19, в то время как около 500 000 человек приняли бустерную дозу.

По данным министерства здравоохранения страны, по крайней мере 50 процентов населения нуждаются в повторных уколах, поскольку дельта-вариант распространяется в Монголии.

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