Lynk подписывает коммерческое соглашение с монгольским оператором мобильной связи Unitel

CentralAsia (MNG) - Lynk Global подписала контракт с еще одним оператором мобильной сети на предоставление услуг спутниковой связи. Крупнейший оператор мобильной связи Монголии, Unitel, стал участником программы флагманских операторов связи Lynk.

Lynk работает над запуском сети «спутник-сотовая связь», которая позволит пользователям сотовых телефонов отправлять сообщения вне зоны покрытия сотовой связи, подключаясь к спутнику без каких-либо технических изменений. Компания недавно подключила свой пятый спутник.

Генеральный директор Unitel Энхбат Доржпалам прокомментировал, что Монголия имеет уникальные потребности в связи из-за ее географического размера, рассредоточенного и кочевого населения и экстремальных погодных условий. «Мы надеемся, что наши сотрудники останутся в безопасности, защищены и будут подключены через Lynk», - сказал он.

Lynk планирует работать с 12 операторами мобильной связи в 12 странах в рамках программы флагманских операторов связи, в рамках которой операторы мобильной связи будут реализовывать услуги Lynk своим абонентам к середине 2022 года. Ранее компания объявила Aliv и Telecel Centrafrique в качестве партнеров программы на Багамах и Центральноафриканской Республике соответственно.

Генеральный директор Lynk Чарльз Миллер описывает услуги компании как решение проблемы «0G» - областей, в которых нет связи.

«Переход от нуля к чему-либо — это трансформация для остальной части планеты. Люди будут за это платить», - сказал Миллер Via Satellite в прошлом году. «То, что мы делаем, важнее, чем 5G».

«Монголия — очень большая страна, ее площадь составляет 1,6 миллиона квадратных километров, что вдвое больше, чем, например, Францию», - объясняет генеральный директор Unitel Энхбат Доржпалам. «Наше население, расположенное между Россией на севере и Китаем на юге, составляет примерно 3,3 миллиона человек, проживающих по всей стране, включая вторую по величине пустыню в мире — пустыню Гоби. У нас есть уникальные потребности в охвате в нашей стране, учитывая наш кочевой образ жизни и чрезвычайно большое поголовье скота, составляющее более 70 миллионов животных, что является критически важным компонентом роста и устойчивости нашего общества. Добавьте к этому очень экстремальные погодные условия, особенно зимой, когда наши температуры часто опускаются до -36–40 ° C, и мы с нетерпением ждем, чтобы наши сотрудники оставались в безопасности, в безопасности и на связи через Lynk».

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