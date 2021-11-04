Президент Узбекистана уволил главу «Узкомназорат» за блокировку соцсетей  

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане уволили главу Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшера Зияева.

Ранее ведомство внесло Facebook, Instagram, "Одноклассники", Telegram, LinkedIn, YouTube, "Мой мир" и другие сервисы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и решило ограничить к ним доступ.

"По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия", – написал в фейсбуке пресс-секретарь Шавката Мирзиеева Шерзод Асадов.

По его словам, Мирзиеев проинформирован об "односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства". Меры будут приняты в отношении всех виновных в произошедшем, сказал он.

Шерзов Асадов добавил, что в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен.

"Узкомназорат" ранее создал реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В него в июле были включены Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и Skype, их работа в стране была ограничена.

Чиновники ссылались на неисполнение зарубежными социальными сетями и сервисами закона о персональных данных, который был принят в начале года. Он обязывает соцсети хранить данные пользователей на узбекских серверах. Несоблюдение норм этого закона влечет запрет на деятельность или штраф.