экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана уволил главу «Узкомназорат» за блокировку соцсетей  
Предыстория: В Узбекистане официально ограничили работу Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и других соцсетей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане уволили главу Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат») Голибшера Зияева.

Ранее ведомство внесло Facebook, Instagram, "Одноклассники", Telegram, LinkedIn, YouTube, "Мой мир" и другие сервисы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и решило ограничить к ним доступ.

"По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия", – написал в фейсбуке пресс-секретарь Шавката Мирзиеева Шерзод Асадов.

По его словам, Мирзиеев проинформирован об "односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства". Меры будут приняты в отношении всех виновных в произошедшем, сказал он.

Шерзов Асадов добавил, что в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен.

"Узкомназорат" ранее создал реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В него в июле были включены Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и Skype, их работа в стране была ограничена.

Чиновники ссылались на неисполнение зарубежными социальными сетями и сервисами закона о персональных данных, который был принят в начале года. Он обязывает соцсети хранить данные пользователей на узбекских серверах. Несоблюдение норм этого закона влечет запрет на деятельность или штраф.

Новости по теме:

print
  • В Москве двое граждан Узбекистана организовали канал незаконной миграции в РФ (видео)
  • В октябре ЦБ Монголии приобрел 3,2 тонны драгметаллов
  • Туркменистан на конференции ООН по изменению климата представил сын президента Сердар Бердымухамедов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com