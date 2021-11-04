Правозащитные организации потребовали от Турции предотвратить преследование туркменских активистов

CentralAsia (TM) - Десятки правозащитных организаций выступили с совместным заявлением, требуя от правительства Турции не допустить преследование, находящихся в стране туркменских активистов, открыто выражающих несогласие с политикой правительства Туркменистана и требующих соблюдения своих конституционных прав.

В течение нескольких месяцев граждане Туркменистана, участвовавшие в акциях протеста и открыто выступающие в YouTube и соцсетях подверглись нападениям, задержаниями и избиениям, в том числе в здании консульства Туркменистана в Стамбуле. Совместное заявление, распространенное 2 ноября подписали 33 неправительственные организаций из европейских стран, России, Украины, Грузии и США.

Представители неправительственных организаций, подписавших совместное заявление, выражают серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения туркменских мигрантов в Турции – в первую очередь тех из них, кто критически высказывается о действиях властей Туркменистана.

В это же время давление оказывается и на их родственников в Туркменистане. Сотрудники служб безопасности угрожают и требуют от членов семей активистов, вынудить их отказаться от гражданской и политической активности.

"Мы требуем от правительства Туркменистана прекратить это давление и призываем власти Турции соблюдать свои международные обязательства и обеспечить надежную защиту прав и свобод проживающих на ее территории туркменских граждан. Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой внимательно следить за этой тревожной ситуацией и оказывать содействие в ее разрешении", говорится в заявлении правозащитников.

В совместном заявлении правозащитников отмечается, что в последние годы работники туркменских консульств за границей в нарушение законов Туркменистана отказываются продлевать и обменивать заграничные паспорта, вынуждая людей ехать в Туркменистан для продления документов.

Правозащитники выражают обеспокоенность дальнейшей судьбой граждан Туркменистана в случае их депортации на родину, отмечая, что жестокие репрессии, которым власти Туркменистана на протяжении многих лет подвергают своих критиков, подвергает гражданских активисты риску ареста, пыток и даже насильственного исчезновения в тюрьмах.

Ранее туркменские активисты сообщали, что у турецких властей есть список из 25 туркменских активистов, проживающих в Турции и на них оказывается давление. В этом списке фигурируют имена активистов, задержанных в октябре в Стамбуле.