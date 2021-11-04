В Монголии за сутки выявлено 1279 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 1 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 365 239.

Из них 896 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 383 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 6 903 пациента находятся в легком, 5 926 — в тяжелом, 1 806 — в критическом и 304 — в очень критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 704.

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