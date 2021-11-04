Доказательства в документах — демократия как лучшая защита от коррупции в Монголии

CentralAsia (MNG) - 3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал Pandora Papers, многолетнее расследование почти 12 миллионов документов, раскрывающих оффшорные активы и банковские счета более 300 государственных чиновников из 91 страны мира.

Среди причастных к этому видных общественных деятелей в центре внимания оказались бывшие премьер-министры обеих основных политических партий Монголии, в том числе С. Батболд из правящей Монгольской народной партии (МНП), который в настоящее время также является членом парламента (МП), и Ч. Сайханбилэг от оппозиционной Демократической партии (ДП).

Депутат С. Батболд, который до того, как занялся политикой, был частным бизнесменом и назван ICIJ одним из «влиятельных игроков» в Азии, как выяснилось, имел активы на офшорном счете в островной налоговой гавани Гернси. Батболд также был связан с Панамскими документами 2016 года по нескольким международным судебным искам, связанным с предполагаемым присвоением контрактов на добычу полезных ископаемых. Между тем, Ч. Сайханбилэг был назван в честь его роли в содействии продаже миноритарного пакета акций российской компании Erdenet Mining Corporation компании Mongolian Copper Corporation (принадлежит Банку торговли и развития Монголии) в 2016 году без предварительного одобрения парламента. В настоящее время он проживает в Соединенных Штатах и находится под местным расследованием за нарушение многочисленных законов и уклонение от экстрадиции. Если он вернется в Монголию, он, вероятно, столкнется с дополнительным вниманием со стороны властей, средств массовой информации и даже членов его собственной политической партии. Что касается С. Батболда, который был недавно переизбран в парламент в июне 2020 года, то в местной прессе было относительно мало подробного освещения, при этом в некоторых СМИ были опубликованы только заявления его адвоката, отрицающие какие-либо правонарушения в его офшорных сделках, не предоставляя содержательного анализа или контекста, - пишет democracyspeaks.org.

Это открытие, касающееся высокопоставленных членов обеих основных политических партий, произошло вслед за инфляцией, медленным восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и годами повальной коррупции, которая препятствовала экономическому развитию, растратила большую часть минеральных богатств страны и подорвал веру общества в демократические институты. Например, согласно последнему общенациональному опросу IRI, 95 процентов монголов считают, что коррупция является серьезной проблемой, в то время как большая часть страны придерживается отрицательного мнения о политических партиях и Независимом органе по борьбе с коррупцией, правительственном учреждении, которое расследует взяточничество.

Президент У. Хурэлсух и премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ, последний председатель правящей партии, публично взяли на себя обязательство бороться с коррупцией для более эффективного привлечения иностранных инвестиций. Правительство создало рабочую группу для искоренения коррупции и повышения индекса коррупции Монголии в течение следующих двух лет.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ пообещал, что «через два года мы создадим новую социальную культуру, которая не терпит коррупции».

В своей предвыборной программе президент У. Хурэлсух пообещал «создать правовую среду, запрещающую государственным чиновникам на всех уровнях хранить активы и деньги на офшорных счетах».

Такие обязательства на высоком уровне по борьбе с коррупцией и непрозрачными офшорными счетами, а также публикация Документов Пандоры происходят в то время, когда продолжаются споры о прозрачности и национальных преимуществах горнодобывающей промышленности и отрасли природных ресурсов, которые страдают от политизации, противоречий и задержек в развитии.

Для Монголии и многих стран Документы Пандоры предоставляют гражданам возможность привлечь к ответственности своих государственных чиновников и других причастных к этому знаменитостей, а правительствам - устранить лазейки в законодательстве, которые привели к появлению моделей клептократии. Кроме того, глобальное влияние публикации «Документов Пандоры» усиливает необходимость поддержки независимой журналистики и демократических институтов, которые привлекают внимание к злоупотреблениям и способствуют прозрачности во всех уголках мира. Несмотря на в целом свободную прессу, большинство средств массовой информации Монголии имеют определенную степень политической принадлежности или собственности, что лишь усиливает самоцензуру или спонсируемую предвзятость СМИ, а эрозия независимой журналистики, вероятно, является причиной того, что монгольские журналисты не участвовали в расследовании ICIJ, в отличие от Панамские документы несколько лет назад.

Посредством тренингов для журналистов по вопросам добросовестности СМИ, укрепления партий и семинаров по парламентскому надзору IRI продолжит доказывать, что лучшая защита от коррупции в Монголии — это демократия.

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