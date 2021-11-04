В Казахстане за сутки выявлено 1396 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 211;

- Северо-Казахстанская область — 154;

- Павлодарская область — 142;

- Костанайская область — 132;

- Карагандинская область — 129;

- Акмолинская область — 121;

- город Нур-Султан — 110;

- Алматинская область — 89;

- Восточно-Казахстанская область — 82;

- Западно-Казахстанская область — 52;

- город Шымкент — 46;

- Кызылординская область — 37;

- Актюбинская область — 25;

- Туркестанская область — 24;

- Атырауская область — 19;

- Жамбылская область — 18;

- Мангистауская область — 5.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 944 501 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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