В Казахстане за сутки выявлено 1396 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 211;
- Северо-Казахстанская область — 154;
- Павлодарская область — 142;
- Костанайская область — 132;
- Карагандинская область — 129;
- Акмолинская область — 121;
- город Нур-Султан — 110;
- Алматинская область — 89;
- Восточно-Казахстанская область — 82;
- Западно-Казахстанская область — 52;
- город Шымкент — 46;
- Кызылординская область — 37;
- Актюбинская область — 25;
- Туркестанская область — 24;
- Атырауская область — 19;
- Жамбылская область — 18;
- Мангистауская область — 5.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 944 501 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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