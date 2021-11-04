Тяжелобольной матери правозащитницы Валентины Чупик угрожают депортацией из РФ в Узбекистан

Российская правозащитница Валентина Чупик

CentralAsia (UZ) - В Подмосковье к тяжелобольной 84-летней матери правозащитницы Валентины Чупик, которая недавно вынужденно покинула Россию, пришла полиция. Об этом журналистам сообщил помощник Чупик Александр Ким.

Мать Чупик — Любовь Коденцова — гражданка Узбекистана. Она не способна самостоятельно передвигаться из-за сильного остеопороза.

Сотрудник силового ведомства пришел в дом Коденцовой около 20:00 2 ноября. «Было уже темное время. Сначала кто-то очень долго долбил кулаком в дверь, потом я увидел, что это полиция, и открыл. Полицейский достаточно путанно объяснил, что он собирается составить в отношении Любови Николаевны протокол — с его слов, по статье 18.8.3 КоАП РФ — за превышение сроков пребывания в РФ», — заявил помощник.

Ей угрожали принудительной депортацией из России, добавил Ким.

Силовики уже дважды приходили к тяжелобольной 84-летней женщине, отмечает Ким. Однако это первый раз, когда полиция угрожает выдворением из России.

«На данный момент каких-то реальных оснований для преследования я не усматриваю. Во-первых, у нее не было возможности сообщить миграционным властям о прибытии на новое место жительство. Во-вторых, у нее отсутствует возможность совершить эти действия», — отметил помощник.

Как заявил Ким, загранпаспорт Коденцовой сейчас находится в процессе замены и она собирается в ближайшее время покинуть Россию. «Причем посольство Узбекистана, насколько нам известно, уведомляло полицию о том, что Любовь Николаевна планирует покинуть страну в ближайшее время, как только получит паспорт.

Валентина Чупик — глава правозащитной организации «Тонг Жахони». ФСБ задержала ее в аэропорту «Шереметьево» 25 сентября. Ей запретили въезд в Россию на 30 лет и начали процесс депортации правозащитницы в Узбекистан, откуда та сбежала из-за пыток. 30 сентября ЕСПЧ запретил депортировать Чупик, применив правило №39. 2 октября правозащитнице позволили улететь в Ереван. Чупик считает высылку местью за критику коррупции в МВД и свою правозащитную деятельность.